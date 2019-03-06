تـوفي أول أمين لمحافظة جدة المهندس محمد سعيد فارسي صباح أمس الثلاثاء، عن عمر يناهز 83 عاماً. الفـقيد من مواليد مكة المكرمة حي المسفلة، وهو أول أمين لمحافظة جدة؛ حيث شغل هذا المنصب في الفترة ما بين 1392هـ ــ 1407هـ.

كانت هذه تفاصيل خبر وفاة أول أمين لمحافظة جدة المهندس محمد فارسي عن 83 عاماً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مزمز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.