خزانات مياه مريبة تدخل إلى المملكة عبر منفذ البطحاء.. والجمارك تكتشف مفاجأة صادمة- فيديو

حاول مهربون إدخال مئات الآلاف من زجاجات الخمر والحبوب المخدرة، إلى داخل المملكة في العشرة الأيام الماضية، إلا أن مسؤولي الجمارك كانوا لهم بالمرصاد.

وأظهر مقطع فيديو نشره حساب “السناب الأمني”، ضبط مئات الآلاف من زجاجات الخمر في منفذ البطحاء، خبأها المخربون داخل أحد خزانات المياه للتضليل، لكن تم اكتشافها.

واستعرض الفيديو الكميات المضبوطة من الخمور والمخدرات في الأيام العشرة الماضية؛ حيث نقل رجال الجمارك كميات كبيرة منها؛ فيما حالت الجهود المبذولة لمواجهة تلك السموم دون دخولها إلى البلاد.