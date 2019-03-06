حيلة لـ3 مواطنين في بريدة للتلاعب بمزاد عام تتخطى قيمته 3 ملايين ريال.. وهكذا تم كشفهم

حاول ثلاثة مواطنين تنفِّيذ حيلة والتلاعب بمزاد عام لاستيفاء دين بقيمة 3 ملايين و300 ألف ريال، إلا أن قاضي بمحكمة التنفيذ في بريدة اكتشف حيلتهم.

وبحسب صحيفة “الوطن”؛ فإن محكمة التنفيذ في بريدة قد استقبلت طلب تنفيذ من مواطن ضد آخر، يطالبه بسداد مبلغ تخطى ثلاثة ملايين ريال.

وكفل المنفذ ضده شخص آخر مقدمًا رهنًا عقاريًا قرَّر بيعه للسداد عن ذمة المدين، وهو عبارة عن استراحة، وقبل بداية المزاد قدم مالك العقار عقد إيجار سنوي بقيمة 350 ألف ريال لـ10 سنوات.

وبعد أن رسا المزاد على مواطن، تقدم المستأجر للعقار وادعى أن العقد صوري، وأن الأجرة غير صحيحة، فأمر القاضي بتحويل بائع العقار والمشتري والمستأجر إلى النيابة العامة.