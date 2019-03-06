الإسكان تكشف مفاجأة سارة للمدنيين: مبادرة دعم على غرار العسكريين تصل قيمتها إلى هذا المبلغ

كشفت وزارة الإسكان، عن مفاجأة سارة للمدنيين، تتمثل في إطلاق مبادرة دعم لتسهيل امتلاك المنزل المناسب للمستفيد المستحق لدعم الدفعة الأولى، وهو عبارة عن قرض حسن.

وأوضحت الوزارة؛ ردًا على أحد الاستفسارات، أن السداد سيتم بعد الانتهاء من الالتزام التمويلي مع الجهة التمويلية، لافتةً إلى أن آلية الدعم ستكون 20 % من قيمة المنتج المستهدف من قِبل المستفيد، وذلك بحد أقصى 140 ألف ريال.

وكانت مصادر، أكدت مؤخرًا عن توجُّه وزارة الإسكان والصندوق العقاري لتطبيق آلية لدعم المدنيين على غرار العسكريين بـ140 ألف ريال، إضافة إلى قيمة القرض 500 ألف.

وسبق أن قال المتحدث الرسمي باسم الصندوق العقاري حمود العصيمي، على حسابه في “تويتر”: “إشارة لما يتم تداوله حول مبادرة المدنيين، نؤكد أن المبادرة في طور الإطلاق التجريبي، وسيتم إعلانها بشكل رسمي حال جاهزيتها”.