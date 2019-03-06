الأرصاد: 18 ساعة من الأتربة والغبار على المنطقة الشرقية

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهًا بنشاط في الرياح السطحية، يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار؛ ما يحد مدى الرؤية الأفقية على المنطقة الشرقية.

وأشارت الهيئة -في تغريدة عبر موقعها في تويتر- إلى تزامن تشكيلات من السحب المنخفضة والمتوسطة الارتفاع مع هذه الحالة، وقد تهطل منها أمطار خفيفة إلى متوسطة.

وتبدأ الحالة الجوية في الساعة الثانية من فجر الأربعاء، على الظهران والدمام والأحساء والجبيل وحفر الباطن والنعيرية ورأس تنورة والقطيف الأجزاء المجاورة، وتنتهي بحلول الساعة الثامنة مساء اليوم الأربعاء.

وكانت الهيئة أصدرت تنبيهًا بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، يحد من مدى الرؤية الأفقية على منطقة الرياض.

وبدأت الحالة الجوية حوالي الساعة الثانية عشرة منتصف مساء الثلاثاء/صباح الأربعاء، على الدوادمي والقويعية والمزاحمية وحوطة بني تميم والخرج والرياض والأجزاء المجاورة، وتنتهي الساعة الثامنة مساء الأربعاء.

وتوقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة -في تقريرها عن حالة طقس، اليوم الأربعاء- أن تكون السماء غائمة جزئيًّا إلى غائمة، تتخللها سحب رعدية ممطرة، على مناطق الجوف، والحدود الشمالية، وعلى الأجزاء الشمالية من منطقتي الشرقية وحائل.

وأشارت هيئة الأرصاد، عبر موقعها الإلكتروني، إلى نشاط للرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، يحد مدى الرؤية الأفقية على مناطق الشرقية، والرياض، والقصيم، تمتد إلى منطقة نجران، وعلى الأجزاء الساحلية من جنوب منطقة مكة المكرمة (الليث، والقنفذة) تمتد إلى منطقة جيزان.

وحول حالة البحر الأحمر، أوضحت هيئة الأرصاد أن الرياح السطحية ستكون شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 18-42 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر ونصف المتر إلى مترين ونصف المتر، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

أما الخليج العربي فرياحه السطحية ستكون من شمالية شرقية إلى شرقية بسرعة 18-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر ونصف المتر إلى مترين، وحالة البحر من متوسط الموج إلى مائج.