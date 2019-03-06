القيادة تعزي الرئيس الأمريكي في ضحايا أعاصير ألاباما

برقيتا مواساة من خادم الحرمين الشريفين وولي العهد
بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة إلى الرئيس دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، إثر الأعاصير التي اجتاحت ولاية ألاباما شرق الولايات المتحدة الأمريكية، وما نتج عنها من وفيات وإصابات.
وقال الملك المفدى في البرقية: «علمنا بنبأ الأعاصير التي اجتاحت ولاية ألاباما شرق الولايات المتحدة الأمريكية، وما نتج عنها من وفيات وإصابات. وإننا إذ نشارك فخامتكم وشعب الولايات المتحدة الأمريكية الصديق ألم هذا المصاب؛ لنبعث إلى فخامتكم وإلى أسر المتوفَّيْن وإلى شعبكم الصديق -باسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية، وباسمنا- أحر التعازي وصادق المواساة، راجين للمصابين الشفاء العاجل، وألا تروا أي مكروه».
وبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع؛ برقية عزاء ومواساة مماثلة إلى الرئيس دونالد ترامب، إثر الأعاصير التي اجتاحت ولاية ألاباما شرق الولايات المتحدة الأمريكية، وما نتج عنها من وفيات وإصابات.
وقال ولي العهد في البرقية: «بلغني نبأ الأعاصير التي اجتاحت ولاية ألاباما شرق الولايات المتحدة الأمريكية، وما نتج عنها من وفيات وإصابات، وأعرب لفخامتكم ولأسر المتوفَّيْن ولشعبكم الصديق، عن أحر التعازي، وصادق المواساة، متمنيًا للمصابين الشفاء العاجل».
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