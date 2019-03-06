السعودية اليوم / جمعية البر الخيرية بالقنفذة تدشن البرنامج التدريبي ضمن مشروع "طموح"



القنفذة 29 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق06 مارس 2019 م واس

دشنت جمعية البر الخيرية بمحافظة القنفذة أمس, فعاليات البرنامج التدريبي التأهيلي الذي يستهدف طلاب الصف الثالث الثانوي ضمن مشروع "طموح" بالشراكة مع إدارة التعليم بالمحافظة بحضور مدير تعليم القنفذة الدكتور محمد الزاحمي ورئيس مجلس إدارة الجمعية الدكتور حامد الفقيه.

وشهد البرنامج إقامة دورة تدريبية قدمها رئيس قسم التوجيه والإرشاد بإدارة التعليم أمين عام الجمعية المستشار الأسري أحمد الخميسي بعنوان "مسارك المهني"، ولقاء مع رئيس مجلس إدارة الجمعية وعرض برامج ومشاريع الجمعية التي تنفذه على مدار العام، إضافة لتعريف الطلاب بمشروع طموح وأهدافه.

من جانبه أكد مدير العلاقات العامة والاعلام بالجمعية موسى الزبيدي أن مشروع طموح يهدف إلى رعاية المتفوقين الأوائل في المرحلة الثانوية، وتنمية قدراتهم ومهاراتهم وتأهيلهم إلى البرامج والتخصصات الجامعية، التي يتطلبها سوق العمل العام والخاص بالإضافة إلى غرس روح الوطنية لديهم، وفتح آفاقاً المستقبل الواعد للطلاب.

وبين الزبيدي أن مشروع طموح قدم عدد من المبادرات منها زيارة معرض التعليم العالي للتعرف على التخصصات الجامعية للجامعات المحلية والدولية المشاركة في المعرض وزيارة متحف صقر الجزيرة للطيران، ومركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني، وزيارة مجلس الشورى ومدينة الملك عبدالله للطاقة، وبعض المراكز العلمية، بالإضافة إلى بعض الزيارات الترفيهية.

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10:48ت م

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