السعودية اليوم / 189 ألف مراجع لمستشفى الدوادمي العام خلال السعودية اليوم 2018



الدوادمي 29 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 06 مارس 2019 م واس

استقبل مستشفى محافظة الدوادمي العام خلال العام الماضي 2018م، 189785 ألف مراجع، قدمت لهم الخدمات الطبية والعلاجية.

وأظهرت الإحصائيات أن قسم الإسعاف والطوارئ استقبل 124525 مراجعاً و 65260 مراجعاً قدمت لهم الخدمات العلاجية في العيادات الخارجية بمختلف تخصصاتها، كما تم إجراء 1739 عملية جراحية، إضافة إلى إجراء 113 عملية منظار، وبلغت الفحوصات المخبرية 1387153 فحصاً مخبرياً، فيما بلغت الفحوصات الإشعاعية 32645 صورة إشعاعية، وأجريت 387 جلسة غسيل كلوي، إلى جانب 6795 جلسة علاج طبيعي، وبلغ عدد المنومين 10665 منوماً، فيما بلغت الولادات 1841 حالة.

يذكر أن مستشفى الدوادمي العام تبلغ سعته السريرية 200 سرير ويضم العديد من التخصصات الطبية.

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10:29ت م

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