السعودية اليوم / "مدني شرورة" يحتفي باليوم العالمي للدفاع المدني



نجران 29 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 06 مارس 2019 م واس

احتفت إدارة الدفاع المدني بمحافظة شرورة أمس، باليوم العالمي للدفاع المدني تحت شعار "سلامة الأطفال غايتنا"، بحضور محافظ شرورة إبراهيم بن عاطف آل عاطف.

وبدأ الحفل بكلمة لمدير إدارة الدفاع المدني بشرورة المقدم عبدالرحيم الدميجي أكد خلالها أهمية الاحتفاء باليوم العالمي للدفاع المدني، الذي تحتفي به جميع دول الأعضاء في المنظمة الدولية للحماية المدنية، تقديراً لما تقوم به أجهزة الدفاع المدني من جهود للحفاظ على أمن وسلامة المجتمعات من خطر الكوارث الطبيعية والبشرية والتقليل من الآثار المأساوية الناجمة عنها.

ثم شاهد الحضور عرضاً مرئياً بعنوان "الدفاع المدني بإيجاز".

بعد ذلك تجول الحضور في المعرض المصاحب للفعاليات الذي يشتمل على جناح للدفاع المدني وأجنحة أخرى للجهات الحكومية، إضافة لتوزيع النشرات والبروشورات التوعوية.

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10:19ت م

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