السعودية اليوم / وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تطرح مسودة تنظيم العمل المرن أمام المهتمين لإبداء الرأي



الرياض 29 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 06 مارس 2019 م واس

دعت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية المهتمين والمختصين وأصحاب الأعمال في القطاع الخاص، إلى مشاركتها في تحسين مسودة تنظيم العمل المرن، والهادف إلى توظيف العامل السعودي لدى المنشآت وفق نظام الساعات، وذلك بإرسال الآراء والمقترحات إلى البريد الالكتروني:

وأعلنت الوزارة عن مواد تنظيم العمل المرن في حساباتها الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي، وذلك لإبداء الملاحظات والآراء عليها حتى تاريخ 19 مارس 2019، حرصًا منها على الاستماع لجميع الآراء التي من شأنها تحسين المشروع.

ويهدف تنظيم العمل المرن، إلى استحداث نوعية جديدة من الوظائف لتمكين الباحثين عن عمل من الانخراط في سوق العمل وزيادة فرصهم في الحصول على وظيفة دائمة، وتمكين القوى العاملة الوطنية من رفع مهاراتهم وخبراتهم.

// انتهى //

09:51ت م

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الرياض 29 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 06 مارس 2019 م واسدعت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية المهتمين والمختصين وأصحاب الأعمال في القطاع الخاص، إلى مشاركتها في تحسين مسودة تنظيم العمل المرن، والهادف إلى توظيف العامل السعودي لدى المنشآت وفق نظام الساعات، وذلك بإرسال الآراء والمقترحات إلى البريد الالكتروني: [email protected] وأعلنت الوزارة عن مواد تنظيم العمل المرن في حساباتها الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي، وذلك لإبداء الملاحظات والآراء عليها حتى تاريخ 19 مارس 2019، حرصًا منها على الاستماع لجميع الآراء التي من شأنها تحسين المشروع.ويهدف تنظيم العمل المرن، إلى استحداث نوعية جديدة من الوظائف لتمكين الباحثين عن عمل من الانخراط في سوق العمل وزيادة فرصهم في الحصول على وظيفة دائمة، وتمكين القوى العاملة الوطنية من رفع مهاراتهم وخبراتهم.// انتهى //09:51ت م0019

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