شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة وإصابة 4 في حادث تصادم بجسر الملك فهد والان نبدء بالتفاصيل

لقي شخصين مصرعهما، واصيب اثنين آخرين، في حادث مروري صباح اليوم الأربعاء، على جسر الملك فهد باتجاه السعودية بين مركبة وشاحنة. فيما أعلنت وزارة الداخلية البحرينية، مباشرة الجهات المختصة إجراءاتها في الموقع. وأوضحت المؤسسة العامة لجسر الملك فهد‬⁩ بأنه نتيجة لاصطدام مركبة بإحدى الشاحنات بالجانب البحريني، باتجاه السعودية، عند الساعة ٦:٣٠ صباحاً، مما تسبب في إغلاق الجسر بهذا الاتجاه من قبل الجهات المختصة مدة ساعة واحدة مع بطء في الحركة لاحقا بسبب معالجة موقع الحادث حفاظا على سلامة المسافرين.



كانت هذه تفاصيل خبر وفاة وإصابة 4 في حادث تصادم بجسر الملك فهد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.