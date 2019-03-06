الان تتابع احتراق شاحنة على جسر الملك فهد وأنباء عن وقوع إصابات والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الدمام- الخليج 365:
لقي شخصان مصرعهما، اليوم، وأصيب اثنان آخران، عندما احترقت شاحنة، اليوم، على جسر الملك فهد، وباشرت الجهات المختصة الحادث.
وأعلن مرور مملكة البحرين، عن حادث سير على جسر الملك فهد باتجاه السعودية، بين مركبة وشاحنة، أسفر عن وفاة شخصين، وإصابة بليغة لاثنين آخرين.
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