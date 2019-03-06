دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Ajel Electronic Newspaper جامعة طيبة تكشف تفاصيل فيديو «ثعبان مجمع الطالبات» بينبع

أثار ظهور ثعبان في المجمع الأكاديمي بشطر الطالبات بفرع جامعة طيبة للبنات بمحافظة ينبع؛ هلع الطالبات ومنسوبات المجمع، فيما أصدرت جامعة طيبة بيانًا، تعقيبًا على ظهور مقطع فيديو في وسائل التواصل الاجتماعي للثعبان داخل الحرم الجامعي.

وأوضح المشرف على فرع الجامعة بينبع د. زهير بن سليمان مالكي، أنه تبين أثناء القيام بعملية المكافحة اليومية مساء أول أمس الاثنين، وجود ثعبان خارج أحد المباني بالمجمع. وعلى الفور، تم توجيه فرقة التشغيل والصيانة بالقضاء على هذا الثعبان أولًا، واتخاذ التدابير اللازمة مباشرةً؛ لمنع دخول مثل هذه الزواحف الحرمَ الجامعي، وتكثيف عملية المكافحة حرصًا على سلامة بناتنا الطالبات وكافة منسوبات فرع الجامعة بينبع.

وبيَّن مالكي أنه يبدأ يوميًّا تنفيذ برنامج لرش جميع مرافق المجمع الأكاديمي بشطر الطالبات بالمبيدات الحشرية، وخاصةً في الفترة المسائية، بعد التأكد من خلو المجمع من كافة المنسوبين والمنسوبات، متمنيًا للجميع السلامة الدائمة.