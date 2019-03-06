السعودية اليوم / مهارات إدارة التغيير دورة بجامعة نجران

نجران 29 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 06 مارس 2019 م واس

أقامت جامعة نجران ممثلة بعمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر، بالتعاون مع الغرفة التجارية الصناعية بالمنطقة أمس، دورة تدريبية بعنوان "مهارات إدارة التغيير"، وذلك بمقر الغرفة بحضور 120 متدرباً.

وتهدف الدورة، إلى تعريف المشاركين بمفهوم إدارة التغيير، وأهميتها ودورها في تجديد الأداء وتحقيق الأهداف وحل المشكلات على المستوى الشخصي والإداري، بما يسهم في رفع كفاءة وفاعلية المشاركين في مجال إدارة التغيير.

وتأتي الدورة ضمن التعاون المشترك بين الجامعة والقطاعات الحكومية والخاصة بالمنطقة، لتقديم الخدمات المجتمعية الهادفة إلى تنمية وتطوير مهارات الأفراد، من خلال التدريب والتأهيل.

// انتهى //

09:04ت م

0013



