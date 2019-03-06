السعودية اليوم / تشغيل العناية المركزة بمستشفى عسير المركزي بكامل سعتها



أبها 29 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 06 مارس 2019 م واس

أعلنت صحة عسير تشغيل قسم العناية المركزة بمستشفى عسير المركزي بكامل سعته السريرية ليصبح 48 سريراً بعد أن كانت 28 سريراً وذلك بعد جهود مكثفة وإعادة توزيع القوى العاملة بالشكل الأنسب مع الدعم بكوادر إضافية .

وبينت أن العناية المركزية المجهزة بأحدث التقنيات يباشرها طاقم طبي ويدعمه 110 ممرضين وممرضات ،ليمكنها من تقديم أفضل الخدمات العلاجية لاسيما الإجراءات المعقدة كالاستعاضة عن الرئة بجهاز الأكسدة (ECMO ، وإجراء الغسيل الكلوي المستمر ، وتركيب جميع القساطر وسحب السوائل المتراكمة في أي جزء من الجسم دون الحاجة لقسم الأشعة التداخلية، وعمل أغلب الإجراءات التشخيصية من أشعة تلفزيونية، ومتابعة كفاءة القلب والمؤشرات الحيوية.

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09:04ت م

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