شكرا لقرائتكم خبر عن لماذا لم يواجه رئيس «نزاهة» الصحفيين في عسير؟ والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (أبها)

على رغم تأكيدات القيادة الرشيدة على أهمية الجهود الرقابية في مكافحة الفساد إلا أن بعض المسؤولين يتخوفون من وسائل الإعلام ولا يريدون إشراكها في معالجة مكامن الخلل. ولعل زيارة رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (نزاهة) الدكتور خالد بن عبدالمحسن المحيسن لمنطقة عسير أمس الأول خير شاهد على ذلك، لاسيما أنه اكتفى بلقاء أمير المنطقة الأمير تركي بن طلال، وزار فرع الهيئة، والتقى بعض المواطنين، وفق بيان من الهيئة يشير إلى أن المحيسن استمع لما لديهم من مقترحات وموضوعات موجهاً باتخاذ اللازم بشأنها من دون أن يلتقي الصحفيين ليطلع على ما لديهم من ملاحظات تم رصدها على أرض الواقع من خلال جولاتهم الميدانية.

كان المأمول من رئيس هيئة مكافحة الفساد أن يلتقي المواطنين والصحفيين في لقاء مفتوح شفاف، خصوصا أن ملف الفساد في المملكة يدار حاليا بكل شفافية، ويتم الإعلان عن كل ما يتم كشفه، ونقاشه.