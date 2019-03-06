السعودية | الملك سلمان يعزي ترمب في ضحايا أعاصير ألاباما

شكرا لقرائتكم الملك سلمان يعزي ترمب في ضحايا أعاصير ألاباما ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - بعث خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، الثلاثاء، برقية عزاء ومواساة للرئيس الأميركي، دونالد ترمب، حول الأعاصير التي اجتاحت ولاية ألاباما شرق الولايات المتحدة وما نتج عنها من وفيات وإصابات.
وقال الملك سلمان :"علمنا بنبأ الأعاصير التي اجتاحت ولاية ألاباما شرق الولايات المتحدة الأميركية، وما نتج عنها من وفيات وإصابات، وإننا إذ نشارككم وشعب الولايات المتحدة الأميركية الصديق ألم هذا المصاب، لنبعث لكم ولأسر المتوفين ولشعبكم الصديق، باسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية وباسمنا، أحر التعازي وصادق المواساة، راجين للمصابين الشفاء العاجل، وأن لاتروا أي مكروه"، نقلا عن وكالة الأنباء السعودية (واس).
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