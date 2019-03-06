بالفيديو والصور.. ” جبال الزيتة ” تأسر قلوب زائريها بالمملكة

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كشف المواطن المصور” فواز الحربي ” عن صور بديعة لجبال الزيتة الواقعة في منطقة تبوك على امتداد جبال السروات المحاذية للساحل الشرقي للبحر الأحمر .

وأظهرت الصور مناظر خلابة للسلاسل الجبلية ومشاهد بديعة لجريان الأمطار على السفوح والأودية والصخور التراثية التي أورثت تاريخ عريق ، وفقاً للعربية نت .

ويتراوح إرتفاع هذه الجبال يتراوح بين الـ500 والـ1000 متر فوق سطح البحر..، كما تمتد على عدة أمتار طولا وعرضا.

وتشهد المنطقة إقبال كبير من جانب السياح والزائرين وطلاب العلم والباحثين .

وقال “الحربي” : أعشق هضابها وتشكيلاتها الصخرية الفريدة، حيث تحوي الرمال بألوانها الجاذبة والشقوق في جدران الجبال والمغارات والكهوف التي تسحر الألباب. كما أنها توفّر لعشاق المغامرة والبحث رحلة مثيرة .

الجدير بالذكر أن هذه الجبال تعتبر مكان استيطان حضارة مدين حتى البتراء شمالاً، وذلك لوجود الشواهد والنقوش والرسومات الصخرية. كذلك تضم العديد من المواقع الأثرية التي تعود للعصور الحجرية، مثل موقع مصيون وموقع أبو عجل. كما من المواقع التراثية في هذه السلسلة الجبلية قرية علقان التراثية”.

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