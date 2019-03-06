مازدا تزيح الستار عن الطراز الجديد CX-30

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عندما نشرت مازدا “إعلانا تشويقيا” عن طرح سيارة كروس أوفر جديدة قبل نحو شهر، اعتقد خبراء الصناعة أن الشركة اليابانية ستطرح جيلا جديدا منCX-3 في معرض جنيف.

لكن مازدا خالفت التوقعات وأزاحت الستار اليوم الثلاثاء في جنيف عن الطراز الجديد كليا CX-30 الذي يقف في المنتصف بينCX-3 وCX-5.



وقال موقع “موتور1” إن التصميم الخارجي للسيارة الجديدة يبدو أكثر تحفظا من شقيقاتها في مجموعة CX، وإن المحرك سيكون أقل قوة “بفارق بسيط” مقارنة بمحرك CX-5.

تعتمد السيارة الجديدة على منصة (شاسيه) Skyactiv-Vehicle Architecture المستخدم في مازدا 3 الجديدة، ويبلغ طول المركبة الجديدة 4.395 متر (173 بوصة)، ويسجل عرضها نحو 1.8 متر.

وتستقبل السيارة محركات Euro 6d-TEMP التي تعمل بالبنزين والديزل ومثبتة إما بناقل حركة يدوي ست سرعات أو أوتوماتيكي بنفس العدد.

ونقل موتور1 عن الشركة أن كل السيارات التي ستعمل بمحركات بنزين ستزود بنظام مازدا (إم هايبرد M Hybrid) بهدف توفير المزيد من الوقود.

ويجمع هذا النظام بين محرك داخلي الاختراق ومحرك آخر كهربي وبطارية “ليثيوم أيون” 24 فولت.

كما تستقبل السيارة الجديدة أحدث محركات مازدا وهو “سكاي اكتف إكس Skyactiv-X” الذي يعتمد على أسلوب احتراق فريد يجمع بين مزايا المحركات البنزين والديزل.

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ولم تكشف مازدا عن قوة المحرك بعد لكن “موتور1” توقع أن يكون في حدود 178 حصانا (و133 كيلوات) وأن تجهز المركبة الجديدة بنظام دفع كلي.

وستجهز السيارة بمجموعة متقدمة من الخصائص التكنولوجية لعوامل الأمان منها مكابح اوتوماتيكية..، وجهاز لمراقبة انتباه السائق ومساعد قيادة في المناطق المزدحمة يراقب عجلة القيادة ، والمكابح، والتسارع.



