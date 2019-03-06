:
.
أطلقت شركة لينوفو الصينية ثلاثة موديلات جديدة من سلسلة أجهزة اللاب توب IdeaPad، والموديلان S340 و S540 عبارة عن أجهزة لاب توب تقليدية بشاشة قياس 14 و15.6 بوصة، أما الثالث IdeaPad C340، فهو عبارة جهاز لاب توب قابل للتحويل من فئة 2 في 1 على غرار موديلات لينوفو Yoga.
ويتوفر لمستخدم أجهزة اللاب توب التقليدية S340 و S540، الاختيار بين معالجات إنتل أو Ryzen من AMD، مع شاشة بتقنية الدقة الفائقة الكاملة وذاكرة صول عشوائي بسعة تصل إلى 16 جيغابايت.
ويمتاز جهاز لينوفو IdeaPad C340 الجديد بكبر حجمه وقلة كلفته مقارنةً مع موديلاتYoga، ويتوفر بشاشة قياس 14 و 15.6 بوصة وبسُمك 17.9 مم ووزن 1.65 كيلوغراماً على الأقل.، ويمكن للمستخدم تدوير الشاشة 360 درجة، ويتوفر الجهاز مع بطاقة رسومات نفيديا MX230.
كانت هذه تفاصيل خبر «لينوفو» تطلق أجهزة لاب توب جديدة من سلسلة IdeaPad لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.