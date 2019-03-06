«لينوفو» تطلق أجهزة لاب توب جديدة من سلسلة IdeaPad

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أطلقت شركة لينوفو الصينية ثلاثة موديلات جديدة من سلسلة أجهزة اللاب توب IdeaPad، والموديلان S340 و S540 عبارة عن أجهزة لاب توب تقليدية بشاشة قياس 14 و15.6 بوصة، أما الثالث IdeaPad C340، فهو عبارة جهاز لاب توب قابل للتحويل من فئة 2 في 1 على غرار موديلات لينوفو Yoga.

ويتوفر لمستخدم أجهزة اللاب توب التقليدية S340 و S540، الاختيار بين معالجات إنتل أو Ryzen من AMD، مع شاشة بتقنية الدقة الفائقة الكاملة وذاكرة صول عشوائي بسعة تصل إلى 16 جيغابايت.

ويمتاز جهاز لينوفو IdeaPad C340 الجديد بكبر حجمه وقلة كلفته مقارنةً مع موديلاتYoga، ويتوفر بشاشة قياس 14 و 15.6 بوصة وبسُمك 17.9 مم ووزن 1.65 كيلوغراماً على الأقل.، ويمكن للمستخدم تدوير الشاشة 360 درجة، ويتوفر الجهاز مع بطاقة رسومات نفيديا MX230.

