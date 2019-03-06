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تُجهز شركة أبل الأمريكية العملاقة نسخة جديدة من هواتفها الذكية الشهيرة “أيفون”، وذلك لتصدر في ميعادها الدوري خلال النصف الثاني من العام الجاري.

وحسب موقع “إنكوايرير” البريطاني، فإن أبل تعتزم طرح أيفون 11، وهي النسخة المقبلة من سلسلة الهواتف الذكية الشهيرة لأبل، خلال محفلها السنوي منتصف سبتمبر المقبل.

واعتادت الشركة الأمريكية تقديم هواتفها الذكية الأحدث وتقنياتها الأكثر تطورًا خلال محفل سنوي يعقد في منتصف سبتمبر من كل عام، وهو الأمر الذي يشمل العديد من المنتجات التي تطرحها أبل في الأسواق.

ومن المتوقع أن يشمل أيفون الجديد على بعض السمات التحديثية..، أبرزها إمكانية العمل تحت المياه، وعلى الرغم من أن تلك الميزة لم يتم الإعلان عنها بشكل رسمي، فإن عددا من التقارير أشار إليها بشكل رئيسي في الآونة الأخيرة.





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كانت هذه تفاصيل خبر أيفون الجديد سيعمل تحت الماء .. هنا موعد طرحه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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