وظائف إدارية شاغرة في شركة بن زقر بجدة والدمام

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أعلنت شركة بن زقر التجارية، المتخصصة في التوزيع والخدمات اللوجستية لمجموعة واسعة من المنتجات الاستهلاكية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، لحمَلة شهادة الثانوية العامة وشهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من جدة، والدمام.
وأبرزت الشركة، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:
. مشرف الضرائب (جدة).
. تنفيذي التسويق (الدمام).
. مساعد المراقب المالي (جدة).
وأشارت الشركة، إلى أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 5 مارس 2019م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 19 إبريل 2019م.
ولفتت الشركة إلى أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة..، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)
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