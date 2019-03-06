18 وظيفة شاغرة للجنسين في شركة الحاج حسين رضا

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أعلنت شركة الحاج حسين علي رضا وشركاه المحدودة للسيارات والشاحنات، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر عدد من الوظائف الإدارية والهندسية والفنية الشاغرة للسعوديين والسعوديات، لحمَلة شهادة الثانوية العامة وشهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع معارض الشركة، وإحدى الشركات المتعاقدة معها في كل من الرياض، وجدة. وأبرزت الشركة أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية: . مهندس مبيعات (الرياض). . منسق التدريب (جدة). . مشرف الإنتاج (جدة). . فني أدوات المعايرة (جدة). . عام مخزون وصيانة (عدد وظيفتين/ جدة). Advertisements . مشرف صيانة الممتلكات (جدة). . كهربائي أول (جدة). . مشغل مركز الاتصال (للنساء/ جدة). . عامل خط التجميع (عدد 7 وظائف/ جدة). . سائق رافعة شوكية (عدد وظيفتين/ جدة). وأوضحت الشركة أن التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف؛ وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 5 مارس 2019م..، والتقديم مستمر حتى تاريخ 27 إبريل 2019م. وللتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)





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