:
أعلنت جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للنساء، لحمَلة شهادة الثانوية العامة وشهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس في عددٍ من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الجامعة في محافظة الأحساء.
وبيّنت الجامعة أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:
. مساعد إداري ثالث.
. مسؤول مفاتيح.
. مراقب خدمات ثانٍ.
وأوضحت الجامعة أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من يوم الثلاثاء الموافق 28 جمادى الآخرة 1440هـ، والتقديم مستمر حتى يوم الأحد الموافق 3 رجب 1440هـ.
وأشارت الجامعة إلى أنَّه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة..، يُرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)
كانت هذه تفاصيل خبر وظائف نسائية شاغرة في جامعة الملك سعود للعلوم الصحية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.