مروِّج يحاول اقتحام شرطة الشرائع.. والعثور بحوزته على أسلحة نارية

تمكنت شرطة العاصمة المقدسة -ممثلةً في شعبة البحث والتحري الجنائي ومركز شرطة الشرائع- من ضبط مروج مخدرات في العقد الثالث من العمر إثر محاولته اقتحام مركز شرطة الشرائع، وهو في حالة غير طبيعة، وقد عُثر بمنزله على عدد من الأسلحة النارية، والحبوب والحشيش المخدر، ومبالغ مالية.

وفي التفاصيل التي كشفتها مصادر «عاجل»، رصد رجل الأمن (الخفير) على بوابة مركز شرطة الشرائع، في ساعة متأخرة من ليل الأربعاء الماضي، سيارةً من نوع كامري، يحاول قائدها الدخول واقتحام المركز. وأثناء الإشارة إليه من قبل الخفير بالمنع، كان يبحث في المقعد الخلفي عن شيء ما؛ ما حدا رجل الأمن إلى أخذ الحيطة والحذر وتمرير البلاغ إلى كافة الزملاء بالمركز، وإلى غرفة العمليات الأمنية المشتركة (911).

وتابعت المصادر أن المروِّج تمكن، عند ذلك، من الهرب؛ إذ كان في حالة غير طبيعية «مخمورًا»، وجرى تعميم البلاغ عن الشخص والسيارة؛ حيث طوق رجال الأمن في شعبة البحث والتحري الجنائي وشرطة مركز الشرائع، منزل الجاني القريب بأحد مخططات الشرائع.

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وأشارت المصادر إلى أنه أثناء اقتحام المنزل من قِبل رجال الأمن للقبض على المروج، قفز من الدور الثاني إلى حوش مجاور لمنزله ومليء بالأشجار والأخشاب، وتم ضبطه في الحال، وعثر بشقته على 3600 حبة من حبوب الكبتاجون، و1970 جرامًا من الحشيش المخدر، وأسلحة نارية مكونة من رشاش كلاشنكوف، ومسدسين، وعدد كبير من الطلقات النارية الحية)، ومبلغ 33 ألف ريال.

وجرى إعداد محضري ضبط بالقضية؛ أحدهما يخص قضية «الترويج»، وتم تسليم المخدرات لإدارة مكافحة المخدرات. والآخر «جنائي» يخص محاولة اقتحام المركز وحيازة الأسلحة النارية ومقاومة رجال الأمن.

هذا وتمت التحقيقات مع الجاني الذي لا يزال رهن التوقيف بالسجن في انتظار استكمال التحقيقات معه بالنيابة العامة بحكم الاختصاص، قبل إحالته إلى المحكمة الشرعية والحكم عليه شرعًا.