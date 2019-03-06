«الصحة» تضع شروطًا لإبرام عقد «اللوكم».. ومصادر «عاجل» توضح التفاصيل

كشفت مصادر «عاجل»، أن وزارة الصحة حددت عددًا من الشروط في العقود الموقتة «اللوكم»، للموظفين الإداريين من غير المشمولين بلائحة الوظائف الصحية ، وفقًا لعوامل معينة.

وقالت مصادر «عاجل» إن الوزارة اعتمدت الشروط والتي من بينها، ألا يتجاوز مدة التعاقد ٩٠ يومًا، خلال العام المالي مع الإداريين وفي أضيق الحدود .

وأشارت المصادر إلى أنه يجب أن يكون لدى المتعاقد رصيد إجازات تغطي فترة التعاقد وأن يكون من ذوي الكفاءات المتميزة للتعاقد، على أن يتم إرفاق كافة المستندات المؤيدة للتعاقد لدراستها، تماشيا مع قرار وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة.

فيما ألمحت المصادر إلى أن التوجيهات خوطب بها وكلاء الوزارة والمساعدين والرؤساء التنفيذيين للتجمعات الصحية ومدراء الشئون الصحية بالمناطق والمحافظات بالمملكة .