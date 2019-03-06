

لندن 28 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 05 مارس 2019 م واس

عثرت الشرطة البريطانية على طرود ناسفة بدائية الصنع في ثلاث أماكن متفرقة بالعاصمة البريطانية لندن.

وأفادت الشرطة في بيان اليوم بأنها تلقت بلاغًا بوجود ثلاثة طرود في مطار هيثرو ومطار سيتي لندن ومحطة قطارات واترلو، مضيفةً أن شرطة مكافحة الارهاب البريطانية باشرت عمليات التحقيق في تلك المواقع وكيفية وصولها.

وأشارت الشرطة إلى أنه جرى إخلاء المواقع التي وصلت إليها الطرود المشبوهة وسحب تلك الطرود، ولم تسجل هناك أية إصابات.

// انتهى //

03:18ت م

0332





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / الشرطة البريطانية تعثر على طرود ناسفة في أماكن متفرقة بلندن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.