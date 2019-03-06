شكرا لقرائتكم خبر عن مبادرة لدعم قضايا الشباب في مدارس الشرقية والان نبدء بالتفاصيل

أطلق المجلس البلدي لأمانة المنطقة الشرقية بالتعاون مع الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية، ممثلة بمكتب تعليم شرق الدمام، مبادرة (الطالب صديق المجلس البلدي) بحضور رئيس المجلس عبدالهادي الشمري، ومساعد مدير عام التعليم للشؤون المدرسية بالشرقية فهد الغفيلي، وذلك في مقر المجلس بأمانة المنطقة الشرقية. وتهدف المبادرة إلى تفعيل الجانب التوعوي والمجتمعي بين طلاب المدارس.

» قضايا شبابية

وأوضح رئيس المجلس لـ(اليوم)، أن المجلس حريص على مشاركة طلاب المدارس في إستراتيجياته وخططه، مما ينمي لدى الطالب تفعيل الجانب التوعوي والمجتمعي من خلال هذه المبادرة والتي صاغ لها المجلس بالتعاون مع تعليم الشرقية عددا من الأهداف التي من شأنها أن تصل من خلالها الرسالة التي نطمح إليها، مثل نشر الثقافة المجتمعية بين طلاب وطالبات المدارس وإشراك الأسرة المدرسية مع أطياف المجتمع في المساهمة والمشاركة بحلول وأفكار قابلة للتنفيذ لكافة المشاكل والمعوقات، ورغبة المجلس البلدي في دعم ومساندة القضايا الشبابية التي تندرج ومهامه؛ كون ذلك يعتبر من أولويات طموحات المجلس.

» موضوع متكامل

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وأضاف: إن هناك خطة لهذه المبادرة حيث سيتم تدشينها في مدرسة المحمدية الابتدائية لتكون الانطلاقة الأولى للمبادرة من هذه المدرسة، وقد بارك أعضاء المجلس ومنسوبو التعليم هذه الخطوة لتكون النواة التي تنطلق منها مسيرة هذه المبادرة، مضيفا إن المجلس البلدي الطلابي يدعو الطلاب للمشاركة عن طريق الإيميل أو تطبيق «واتس أب» باختيار موضوع متكامل الأركان لمشكلة أو مقترح أو ملاحظة مع وضع الحلول، حيث يستفيد المجلس من كافة المواضيع على أن يرشح ٣٠ موضوعا على أن يكون أفضل ٦ مواضيع هي للنقاش، كما يتم تكريم أفضل ٣ موضوعات بدرع تذكارية وجائزة نقدية ويتم تكريم البقية بشهادات تقدير، كما يضاف إلى بنود الخطة وضع برنامج لجلسة طلابية للمجلس.

» كافة المحافظات

من جانبه، ثمن مساعد مدير عام التعليم هذه اللفتة الطيبة بمشاركة أبنائنا الطلاب في خدمة مجتمعهم، مؤملا أن تشمل تلك المبادرة كافة محافظات الشرقية والتي من شأنها أن ترفع من مستوى الوعي في أهمية المجلس، واتساع المجال الحواري بين الطلاب في سبيل الخروج بمشاركات تثري المنطقة وتقدم أطروحات ومواضيع جديدة تهم الطلاب على المستوى العام.

إلى جانب ذلك ذكر المتحدث الرسمي للمجلس محمد العتيبي، عن اختصاصات المبادرة والمواضيع التي تطرح وطريقة احتساب الجوائز، مشيدا بالتعاون المتميز مع تعليم الشرقية الذي من شأنه أن يخدم المبادرة بما وضعت لها من خطط وأهداف نوعية والاستفادة من الآراء التي من خلالها تدفع المبادرة إلى النجاح الدائم والاستمرارية المطلوبة، حضر اجتماع إطلاق المبادرة أعضاء المجلس ومنهم: ماجد الشيخ، وفالح الدوسري، وم.هاني الفوزان، وعبدالرحمن العتيبي، وعبدالعزيز الخضير، وأمين المجلس عبدالعزيز الخالدي.