شكرا لقرائتكم خبر عن أمانة المدينة تكشف حقيقة «التمر المجروش» والان نبدء بالتفاصيل

كشفت أمانة منطقة المدينة المنورة، حقيقة "التمر المجروش" الذى ظهر فى مقطع فيديو متداول بمواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت الأمانة: "حسب إفادة صاحب المنشأة، أنها مغلقة منذ فترة وتبين أن رخصة المنشأة منتهية بتاريخ 1440/2/6هـ، ووجد في المحل منتجات تمور مصنعة ومعبأة مجهولة المصدر، ولا يوجد عليها بطاقة تعبأة ولامصدر التصنيع، ولا يوجد عليها تاريخ الإنتاج، وتقع هذه الملاحظات ضمن مخالفة سوء التعبئة والنقل والتخزين".

وتابعت: "درجة حرارة المنشأة عالية لانعدام التهوية والتكييف؛ مما يؤدي إلى فساد المواد الغذائية، العامل بالمنشأة لا يحمل شهادة صحية، ووجد معمول منتهي الصلاحية بتاريخ 2018/12م، ووجود تمر مجروش مصنع مجهولة المصدر كما هو موضح في المقطع المتداول، والمنتج عبارة عن تمور مصنعة ومضاف لها مواد مجهولة ولا توجد بطاقة تعريف بالمواد الغذائية، وعند فتح بعض العبوات من قبل المختصين، وجدت علامات للتلف والفساد على التمور المصنعة والمادة البلاستيكية بسبب سوء التخزين".

وأكدت أمانة المنطقة، أنه تم التحفظ على كامل الكميات داخل المنشأة، لحين صدور النتائج من المختبر، ورحبت الأمانة بالنقد بالبناء، وذلك بالتواصل مع قنواتها الرسمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي.