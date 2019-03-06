شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل إمارة الشرقية يبحث مع نائب المفوض البريطاني فرص الاستثمار والان نبدء بالتفاصيل
ورحب وكيل الإمارة به، وجرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية في مجال الاستثمار والفرص الكبيرة بالمنطقة الشرقية، مؤكداً حرص سمو أمير المنطقة الشرقية وسمو نائبه -حفظهما الله- ومتابعتهما المستمرة لكافة القطاعات وخصوصاً قطاع الاقتصاد لما تمتاز به المنطقة من وجود أكبر الشركات العالمية في مجال النفط والغاز التي تعتبر القائد للتنمية الاقتصادية في المملكة.
وفي نهاية اللقاء قدم النائب المفوض التجاري البريطاني في الشرق الأوسط وأفغانستان وباكستان ورئيس التجارة والاستثمار في المملكة شكره لوكيل إمارة المنطقة الشرقية على استقباله، مبيناً أن المنطقة الشرقية تحظى بفرص كبيرة في مجال الاستثمار في كافة المجالات الصناعية والسياحية.
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