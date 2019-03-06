شكرا لقرائتكم خبر عن الملك يستعرض المستجدات الإقليمية والدولية مع وزير خارجية روسيا والان نبدء بالتفاصيل

بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية وآفاق التعاون بين الرياض وموسكو

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- في مكتبه بقصر اليمامة في الرياض أمس وزير خارجية روسيا الاتحادية سيرجي لافروف.

ونقل الوزير لخادم الحرمين الشريفين تحيات رئيس روسيا الاتحادية فلاديمير بوتين، فيما أبدى الملك المفدى تحياته له، وجرى خلال الاستقبال، بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية، وآفاق التعاون بين البلدين الصديقين، بالإضافة إلى استعراض مستجدات الأحداث الإقليمية والدولية.

حضر الاستقبال، صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء د. مساعد العيبان، ووزير الخارجية د. إبراهيم العساف، ووزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل الجبير، ومساعد السكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين تميم السالم، كما حضره من الجانب الروسي، مبعوث الرئيس الروسي للشرق الأوسط ودول أفريقيا نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف، وسفير روسيا لدى المملكة سيرجي كوزلوف، ومدير الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالخارجية الروسية إلكسندر كينشاك، ومدير تخطيط السياسة الخارجية أوليغ ستيبانوف، وعدد من المسؤولين.

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من جهة أخرى تسلم خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-، رسالة من رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية محمد ولد عبدالعزيز.

وقام بتسليم الرسالة لخادم الحرمين الشريفين -أيده الله- وزير الشؤون الخارجية والتعاون الموريتاني إسماعيل ولد الشيخ أحمد، خلال استقبال الملك المفدى له أمس في مكتبه بقصر اليمامة في الرياض.

ونقل الوزير لخادم الحرمين الشريفين -رعاه الله- تحيات وتقدير رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية، فيما حمله الملك المفدى تحياته وتقديره له.

حضر الاستقبال، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء د. مساعد العيبان، ووزير الخارجية د. إبراهيم العساف، ومساعد السكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين تميم السالم، ووزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية أحمد قطان، وسفير الجمهورية الإسلامية الموريتانية لدى المملكة محمد الأمين ولد الشيخ.