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أمير الشرقية يبحث مع سفيرة بلجيكا الموضوعات المشتركة

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استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية في مكتب سموه بديوان الإمارة أمس سفيرة بلجيكا لدى المملكة دومينيك مينور.

وجرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية، وبحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك ومنها فرص تعزيز العلاقات بما يحقق تطلعات قيادة البلدين الصديقين.

فيما عبرت سفيرة بلجيكا عن سعادتها لحسن الاستقبال، مشيدة بالتطور الكبير الذي تشهده كافة مناطق المملكة ومن بينها المنطقة الشرقية التي تشهد نموا كبيرا في كافة المجالات متمنية للمملكة وشعبها مزيدا من التقدم والازدهار.


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