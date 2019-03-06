شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الشرقية يبحث مع سفيرة بلجيكا الموضوعات المشتركة والان نبدء بالتفاصيل
وجرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية، وبحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك ومنها فرص تعزيز العلاقات بما يحقق تطلعات قيادة البلدين الصديقين.
فيما عبرت سفيرة بلجيكا عن سعادتها لحسن الاستقبال، مشيدة بالتطور الكبير الذي تشهده كافة مناطق المملكة ومن بينها المنطقة الشرقية التي تشهد نموا كبيرا في كافة المجالات متمنية للمملكة وشعبها مزيدا من التقدم والازدهار.
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