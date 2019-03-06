شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الوزراء يقر نظام المنافسة و7 مذكرات تفاهم مع الإمارات والان نبدء بالتفاصيل

أقر مجلس الوزراء «نظام المنافسة» بعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية والنظر في قرار مجلس الشورى وأُعد مرسوم ملكي بذلك.

ووافق مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- في جلسته بعد ظهر أمس الثلاثاء، في قصر اليمامة بمدينة الرياض، على إعادة تشكيل لجنتي الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية في محافظة جدة ومدينة الدمام لمدة ثلاث سنوات.

ويضم تشكيل لجنة محافظة جدة د. محمد بن إبراهيم بن عثمان العثمان رئيسا، وعضوية كل من: د. سلطان بن فيحان بن عمر العصيمي، ومحمد بن عتيق بن سليم الحربي. فيما تشكل لجنة الدمام برئاسة صالح بن أحمد بن صالح الغامدي، وعضوية كل من: د. محمد بن سعود بن عبدالعزيز الدعيلج، وعيد بن عبدالله بن عيد الناصر.

وقرر المجلس، بعد النظر في قرارات مجلس الشورى، الموافقة على مذكرات تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة في 7 مجالات هي: الطاقة المتجددة، والشراكات الخارجية، والإنتاج والصناعة، ودعم ريادة الأعمال، والنفط والغاز والبتروكيماويات، وإقامة الحوار السياسي الإستراتيجي المشترك، والتطوير الحكومي والخدمات الحكومية، وأُعدت مراسيم ملكية بذلك.