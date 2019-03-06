شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الشرقية يؤكد على أهمية التطوير والتأهيل لمنافذ المنطقة والان نبدء بالتفاصيل

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية في مكتبه بديوان الإمارة أمس محافظ الهيئة العامة للجمارك ورئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة لجسر الملك فهد أحمد الحقباني وعدد من مدراء الجمارك بالمنافذ في المنطقة.

واطلع سموه على أبرز مشاريع الهيئة في المنطقة من ضمنها افتتاح منفذ الرقعي الجديد وأيضاً طرح أعمال التصميم في منفذ الخفجي الجديد والأعمال التطويرية في ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام وجمرك مطار الملك فهد الدولي بالإضافة إلى الأعمال التطويرية في منفذ البطحاء.

وأكد سمو أمير المنطقة الشرقية على أهمية التطوير والتأهيل لكافة منافذ المنطقة بشكل دوري وتحسين مستوى حركة العبور سواء للمسافرين أو الشاحنات، مؤكداً سموه أن العبور عبر المنافذ أصبح في ازدياد مستمر وهذا يتطلب جهودا مضاعفة من كافة الجهات على مدار الساعة.

من جانبه، قدم محافظ الهيئة العامة للجمارك شكره وتقديره لسمو أمير المنطقة الشرقية على استقباله وتوجيهاته السديدة ومتابعته للمشاريع في كافة منافذ المنطقة.