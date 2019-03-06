شكرا لقرائتكم خبر عن بدر بن سلطان يبحث فرص مشاركة «الخاص» في التنمية والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (مكة المكرمة)بحث نائب أمير مكة المكرمة الأمير بدر بن سلطان، مع رجال وسيدات الأعمال، فرص مشاركة القطاع الخاص بتنمية المنطقة وفق رؤية المملكة 2030.
واستمع الأمير بدر بن سلطان خلال لقاء رجال وسيدات الأعمال في الغرفة التجارية بمكة المكرمة أمس (الثلاثاء) إلى اقتراحاتهم وأفكارهم الاستثمارية التي تخدم التنمية، واستعرض سبل دعم رواد ورائدات الأعمال وتحفيز المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
من جهة ثانية، استقبل نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير بدر بن سلطان، في ديوان الإمارة بالعاصمة المقدسة، رئيس مجلس إدارة جمعية تحفيظ القرآن الكريم بالمنطقة المعين حديثا فؤاد العمري، يرافقه أعضاء مجلس الإدارة.
وهنأ الأمير بدر بن سلطان، رئيس وأعضاء مجلس إدارة جمعية تحفيظ القرآن الكريم في المنطقة بمناسبة تعيينهم، سائلا الله لهم التوفيق والسداد في المهام الموكلة إليهم.
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