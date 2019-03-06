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جامعة الطائف تحوِّل ساحتين إلى قريتين عالميتين

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الطائف)

حولت جامعة الطائف، ساحتين بشطري الطلاب والطالبات إلى قريتين عالميتين لعرض نماذج من ثقافات وعادات دول عدة، مثلها عدد من أعضاء هيئة التدريس وطلاب المنح الخارجية الدارسين بالجامعة.

وافتتح مدير الجامعة الدكتور حسام زمان، ملتقى الثقافات والشعوب في دورته الرابعة، الذي نظمته الجامعة ممثلة في عمادة شؤون الطلاب، بهدف نشر ثقافات وتراث الدول المشاركة، وتقديمها تحت سقف واحد من خلال مهرجان يضم مختلف الألوان واللهجات والأعراف، ويستعرض عادات وتقاليد الدول المشاركة.

وشارك في فعاليات الملتقى المقامة في شطر الطلاب 27 دولة يمثلها مجموعة من منسوبي الجامعة من طلاب وموظفين وأعضاء هيئة تدريس، فيما شاركت في الفعاليات التي أقيمت الأربعاء الماضي بشطر الطالبات 12 دولة.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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