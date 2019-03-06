شكرا لقرائتكم خبر عن جدة: 3 أعمال لتحسين المشهد الحضاري بطريق الحرمين والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

تواصل أمانة محافظة جدة للأسبوع الثاني على التوالي، العمل على المبادرة التطوعية المشتركة لتحسين المشهد الحضاري، ومعالجة التلوث البصري على مسار طريق الحرمين، الرامية إلى تحسين المباني الشعبية وبعض المنشآت الأخرى المطلة على المسار للجزء الواقع في حي الروابي، وذلك بأعمال الطلاء والرسومات الفنية والخط العربي على الجدران، بمشاركة جمعية مراكز الأحياء بجدة، والفريق التطوعي «حيث الإنسان أولاً».

وتتضمن المبادرة تنفيذ أعمال دهان لسور قطار الحرمين، وأعمال فنية كالرسم والخط العربي على بعض الجدران لتظهر بمظهر جمالي، بعد أن جرى تحديد أكثر من موقع بحاجة للتحسين وأعمال الترميم أو الدهان، وإضافة إلى رسومات جمالية وألوان مختلفة وفق تصاميم تعكس هوية مدينة جدة.

وحددت الأمانة جدولا زمنيا للانتهاء من أعمال المبادرة في الجزء المستهدف، وذلك بمعدل ثلاثة أيام عمل في الأسبوع «الأربعاء، الخميس، والجمعة»، تنفذ خلال فترة سبعة أسابيع متواصلة، فيما ستكون المشاركة متاحة لعدد كبير من المتطوعين بمختلف الفئات طيلة أيام العمل في المبادرة التي تحظى بمساهمة القطاع الخاص دعما ورعاية.