شكرا لقرائتكم خبر عن مكة: إغلاق 6 مخابز و4 صوالين حلاقة مخالفة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (مكة المكرمة)

أغلقت أمانة العاصمة المقدسة، 4 صوالين حلاقة مخالفة في نطاق أحياء المعابدة والمنطقة المركزية بأجياد، ضمن حملة الرقابة الصحية على الصوالين بهدف متابعة أوضاعها والتأكد من مدى التزامها بتطبيق الاشتراطات الصحية داخل المحال وأثناء العمل وضمان سلامة العاملين من الأمراض والأوبئة المعدية.

فيما أغلقت الأمانة، ممثلة في بلدية العزيزية الفرعية، 6 مخابز مخالفة للاشتراطات الصحية وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية لعدم التقيد بالأوزان المعتمدة للمخابز والأفران، كما جرى الكشف على المطاعم والمنشآت الغذائية وتمت مصادرة وإتلاف 161 كيلوجراما لحوما غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وإتلاف 13 حبة دجاج مخالفة للاشتراطات الصحية، و15 لتر زيت قلي غير صالح للاستهلاك، و27 كيلوجراما عجينة و15 كيلوجراما إيدامات محضرة بطريقة غير صحية، و220 كيلوجراما دقيقا بسبب سوء التخزين وتدني مستوى النظافة بالموقع، إضافةً إلى مصادرة 46 كيلوجراما فواكه وخضروات من باعة متجولين.

وفي الشوقية أزالت بلديتها لفرعية، 85 مشربا وجالون ماء لسقيا الحمام وإتلافها، للقضاء على أماكن تواجد يرقات البعوض، وذلك ضمن الحملة على مواقع الورش الصناعية والمحلات والأسواق التجارية.