شكرا لقرائتكم خبر عن ترميم قصر إبراهيم التاريخي بالأحساء والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (السيح، الرياض) أنجزت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني أعمال ترميم وإعادة تأهيل «قصر إبراهيم التاريخي» في منطقة الأحساء، حيث من المقرر أن يشهد جملة من الفعاليات خلال موسم الشرقية الذي ينطلق في منتصف مارس الجاري. وأكد مدير عام الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في الأحساء خالد الفريدة انتهاء مراحل الترميم في جميع أجزاء ومرافق قصر إبراهيم التاريخي، مشيراً إلى أن أعمال الترميم شملت إعادة بناء الأجزاء المتساقطة، إضافة إلى الأعمال الجصية لمرافق القصر، مع الحرص على دهن المباني حسب المواصفات المناسبة للموقع التاريخي، مع تسوية الساحة المقابلة للقصر وتأهيلها لتكون مقراً لإقامة الفعاليات والمهرجانات السياحية.

أنجزت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني أعمال ترميم وإعادة تأهيل «قصر إبراهيم التاريخي» في منطقة الأحساء، حيث من المقرر أن يشهد جملة من الفعاليات خلال موسم الشرقية الذي ينطلق في منتصف مارس الجاري. وأكد مدير عام الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في الأحساء خالد الفريدة انتهاء مراحل الترميم في جميع أجزاء ومرافق قصر إبراهيم التاريخي، مشيراً إلى أن أعمال الترميم شملت إعادة بناء الأجزاء المتساقطة، إضافة إلى الأعمال الجصية لمرافق القصر، مع الحرص على دهن المباني حسب المواصفات المناسبة للموقع التاريخي، مع تسوية الساحة المقابلة للقصر وتأهيلها لتكون مقراً لإقامة الفعاليات والمهرجانات السياحية.

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