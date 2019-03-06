شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة 3 أطفال في حريق منزل شعبي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أحمد اللحياني (مكة المكرمة) لقي ثلاثة أطفال حتفهم، إثر حريق اندلع بسطح منزل شعبي في شارع المنصور بمكة المكرمة. لقي ثلاثة أطفال حتفهم، إثر حريق اندلع بسطح منزل شعبي في شارع المنصور بمكة المكرمة. وحسب المتحدث باسم الإدارة العامة للدفاع المدني بالعاصمة المقدسة الرائد نايف الشريف، نجم عن الحادثة وفاة ثلاثة أطفال من جنسية أفريقية، وأشارت المعلومات إلى أنهم كانوا بمفردهم، مبينا أن فريق التحقيق بالإدارة باشر التعرف على مسببات الحادثة بالتنسيق مع الجهات المعنية.



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