شكرا لقرائتكم خبر عن خادم الحرمين يبحث مع لافروف آفاق التعاون ومستجدات الأحداث والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

بحث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، مع وزير خارجية روسيا الاتحادية سيرجي لافروف، سبل تعزيز العلاقات الثنائية، وآفاق التعاون بين البلدين الصديقين، بالإضافة إلى استعراض مستجدات الأحداث الإقليمية والدولية.

ونقل لافروف لخادم الحرمين الشريفين، خلال استقباله أمس (الثلاثاء) بقصر اليمامة في الرياض، تحيات رئيس روسيا فلاديمير بوتين، فيما أبدى الملك سلمان تحياته له.

حضر الاستقبال وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ووزير الخارجية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، ووزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، ومساعد السكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين تميم بن عبدالعزيز السالم.

كما حضره من الجانب الروسي، مبعوث الرئيس الروسي للشرق الأوسط ودول أفريقيا نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف، وسفير روسيا لدى المملكة سيرجي كوزلوف، ومدير الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالخارجية الروسية إلكسندر كينشاك، ومدير تخطيط السياسة الخارجية أوليغ ستيبانوف، وعدد من المسؤولين.

من جهة ثانية، تسلّم خادم الحرمين الشريفين رسالة من رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية محمد ولد عبدالعزيز.

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قام بتسليم الرسالة للملك سلمان وزير الشؤون الخارجية والتعاون الموريتاني إسماعيل ولد الشيخ أحمد، خلال استقبال خادم الحرمين الشريفين له أمس في مكتبه بقصر اليمامة بالرياض.

ونقل الوزير ولد الشيخ لخادم الحرمين الشريفين تحيات وتقدير الرئيس الموريتاني، فيما حمّله الملك سلمان تحياته وتقديره له.

حضر الاستقبال وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ووزير الخارجية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، ومساعد السكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين تميم بن عبدالعزيز السالم، ووزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية أحمد بن عبدالعزيز قطان، وسفير الجمهورية الإسلامية الموريتانية لدى المملكة محمد الأمين ولد الشيخ.

من جهة ثانية، بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، برقية تهنئة لرئيس غانا، نانا أكوفو أدو بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.

وأعرب الملك سلمان باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب جمهورية غانا الصديق اطراد التقدم والازدهار.