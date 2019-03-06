المملكة: تصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية خطوة بناءة لمكافحة الإرهاب

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض) رحبت المملكة العربية رحبت المملكة العربية السعودية ، بقرار المملكة المتحدة تصنيف مليشيا حزب الله بمجملها كمنظمة إرهابية، ووصفت تصنيف هذه المليشيا المدعومة من إيران كمنظمة إرهابية بالخطوة المهمة والبناءة في جهود مكافحة الإرهاب حول العالم. وذكر مصدر مسؤول بوزارة الخارجية أن خطوة المملكة المتحدة تأتي متوافقة مع ما سبق أن اتخذته السعودية تجاه الحزب الإرهابي بشقيه العسكري والسياسي. وشدد المصدر، في ختام تصريحه، على ضرورة أن يحذو المجتمع الدولي حذو السعودية والمملكة المتحدة في اتخاذ موقف حازم وموحد تجاه المليشيات الإرهابية المزعزعة لأمن واستقرار المنطقة.



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