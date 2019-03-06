شكرا لقرائتكم خبر عن الغفراني: وقوفنا مع «الحاكم الشرعي لقطر» تسبب في سحب جنسياتنا والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - نادر العنزي (تبوك)

أكد أحد شيوخ قبيلة الغفران القطرية راشد الغفراني، أن معاناتهم بدأت منذ نزع الشيخ حمد بن خليفة الحكم في قطر من والده، مشيراً إلى أن غضبهم من طريقة تولي الحكم ألقى بهم في السجون وسحب جنسياتهم.

ولفت الغفراني، خلال الندوة التي عقدها عدد من أبناء القبيلة أمس (الثلاثاء) في جنيف لتسليط الضوء على معاناة قبيلة الغفران وتجاهل حقوق الإنسان بقطر لها، إلى أنه منذ أن تولى الشيخ حمد بن خليفة الحكم استنكر على أهل قطر وقوفهم مع والده الشيخ خليفة (الحاكم الشرعي)، منوهاً بأن الكثير من القطريين أبدوا غضبهم لطريقة توليه الحكم.

وأضاف: «بدأ النظام القطري بحصر من ساند الشيخ خليفة، وانحصر ذلك بقبيلة الغفران، حيث بدأ بنزع ملكياتهم، ومنعهم من التعليم، والعلاج، ومن حرية الحركة، وإيداعهم السجون».

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وأبان راشد الغفراني أنه طوال سنوات عدة عمل النظام القطري، ممثلاً بوزارة الداخلية، على ترصد أبناء القبيلة في المساجد والقبض عليهم، وإذا تعذر ذلك يقتحمون منازلهم ويعتقلونهم أمام أطفالهم بطريقة وحشية.

من جهته، ذكر صالح بن جابر الحمران، أنه تم سحب جنسيته عام 1996، حيث كان يعمل في الحرس الخاص مرافقا للشيخ خليفة. وقال: «عند عودتي من الكويت أبلغوني بإسقاط جنسيتي، ومنع دخولي إلى قطر، وتضررت، حيث إن والدي بقطر. وتوفي شقيقي ولم أستطع الحضور للقيام بالواجب»، مطالباً حقوق الإنسان الدولية بالنظر إلى معاناتهم.

وتحدث عدد من أبناء القبيلة عن معاناتهم، مشيرين إلى أنه سحبت الجنسية من نحو 6000 شخص من أبناء القبيلة، ولا يزال عدد من أبناء القبيلة داخل وخارج قطر يعانون منذ 22 عاما أشد المعاناة في ظل تعسف النظام القطري الذي بدأ بإسقاط الجنسية التي سلبت منهم بالقوة ودون أي مسوغات قانونية، والتهجير التعسفي، ومنع العودة للوطن.

وأشاروا إلى أن انعدام الجنسية والتمييز والاضطهاد أثرت على قبيلة الغفران، فهم سلبوا الجنسية والوطن وباتوا يفتقدون أبسط الحقوق كالحق بالعلاج والسكن، ونزعت ملكياتهم ومنازلهم، ودُمر مستقبل أبنائهم وعائلاتهم، دون وجه حق.