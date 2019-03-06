الجبير يستقبل سفير الصين لدى المملكة

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض) استقبل وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل الجبير في مكتبه بمقر الوزارة أمس (الثلاثاء)، سفير جمهورية الصين الشعبية لدى المملكة لي هواشين، الذي ودع الجبير بمناسبة انتهاء فترة عمله سفيرا لبلاده لدى المملكة. وأعرب الجبير عن تقديره للجهود التي بذلها سفير الصين في توثيق العلاقات والتعاون الثنائي بين البلدين. حضر الاستقبال، وكيل وزارة الخارجية لشؤون المراسم عزام بن عبدالكريم القين، ونائب وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية والاقتصادية المكلف مدير عام الإدارة الآسيوية فيصل العامودي.

استقبل وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل الجبير في مكتبه بمقر الوزارة أمس (الثلاثاء)، سفير جمهورية الصين الشعبية لدى المملكة لي هواشين، الذي ودع الجبير بمناسبة انتهاء فترة عمله سفيرا لبلاده لدى المملكة. وأعرب الجبير عن تقديره للجهود التي بذلها سفير الصين في توثيق العلاقات والتعاون الثنائي بين البلدين. حضر الاستقبال، وكيل وزارة الخارجية لشؤون المراسم عزام بن عبدالكريم القين، ونائب وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية والاقتصادية المكلف مدير عام الإدارة الآسيوية فيصل العامودي.

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