شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة وزارية عربية تناقش تدخلات إيران في الشأن الداخلي العربي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (القاهرة) تعقد اللجنة الوزارية العربية الرباعية، المعنية بمتابعة تطورات الأزمة مع إيران وسبل التصدي لتدخلاتها في الشؤون الداخلية للدول العربية، اجتماعا لها غدا بالجامعة العربية برئاسة الإمارات، وعضوية كل من المملكة العربية تعقد اللجنة الوزارية العربية الرباعية، المعنية بمتابعة تطورات الأزمة مع إيران وسبل التصدي لتدخلاتها في الشؤون الداخلية للدول العربية، اجتماعا لها غدا بالجامعة العربية برئاسة الإمارات، وعضوية كل من المملكة العربية السعودية ومصر ومملكة البحرين. وتناقش اللجنة على هامش أعمال الدورة العادية 151 لمجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية المقررة اليوم برئاسة الصومال، التدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية للدول العربية وكيفية التصدي لها.



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