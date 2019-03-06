شكرا لقرائتكم خبر عن الفيصل يستعرض «الجدار الإلكتروني» لمنع مخالفي الحج من «المشاعر» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (مكة المكرمة)

استعرض مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل أمس (الثلاثاء) خلال ترؤسه اجتماع مجلس المنطقة، بحضور نائبه الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز، أعمال لجنة تنمية الخدمات والمرافق، التي تضمنت تطوير نقطة الشميسي، التي تهدف إلى تسهيل حركة المركبات والتيسير على القادمين إلى مكة خلال المواسم، وتطوير المنطقة الحالية والتوسع في المسارات المخصصة للمركبات، وكذلك مقترح مشروع الجدار الإلكتروني للحد من دخول مخالفي أنظمة الحج للمشاعر المقدسة.

واستعرضت لجنة التنمية العمرانية والمشاريع، في الاجتماع الذي عقد في ديوان الإمارة بالعاصمة المقدسة، أعمال فرع وزارة الإسكان بالمنطقة، فيما قدمت لجنة متابعة العشوائيات رصداً لعدد من المواقع التي تعاني من التشوه البصري، وجرت مناقشة تولي الأمانات إعداد دراسات متكاملة عن هذا الجانب مع وضع الحلول لها.

وناقش الاجتماع عدداً من القضايا التنموية بالمنطقة، والموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، واتخذت حيالها التوصيات اللازمة.