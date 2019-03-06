شكرا لقرائتكم خبر عن آل الشيخ يوجه بتأجيل «هاكثون التعليم» وعدم إشغال الميدان التعليمي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالله الغامدي (الرياض)

وجه وزير التعليم، الدكتور حمد آل الشيخ، بعدم إشغال الميدان التعليمي وتركيز الجهود حاليا لاختبارات العلوم والرياضيات وتأجيل هاكثون التعليم إلى الفصل الأول من العام الدراسي القادم 1441، بهدف تركيز الجهود حاليا في الميدان التعليمي على تهيئة الميدان لاختبارات العلوم والرياضيات وعدم إشغاله بأنشطة أخرى.

وأوضح المدير العام للنشاط بوزارة التعليم الدكتور عبدالحميد المسعود لـ«الخليج 365» أن توجيه الوزير حدد تأجيل هاكثون التعليم فقط للعام الدراسي القادم، مشيرا إلى أن جميع برامج النشاط الجاري تنفيذها حسب الخطط المعتمدة في المدارس ستستمر ولن تتوقف.