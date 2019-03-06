، "مازيراتي" تشارك بـ"بليڤانتي تروفيو" الرياضية ذات الإصدار المحدود بمعرض چنيڤ ،

محمد بن مسعود - الدمام - من المقرر أن يتاح إصدار التدشين باللون الأزرق والأصفر والأحمر

في المعرض الأول والأهم من نوعه في أوروبا، تسلط مازيراتي الضوء على سيارة مازيراتي ليڤانتي تروفيو الرياضية، وهي إصدار محدود من 100 سيارة فقط، وسيكون إصدار التدشين متاحًا ليس فقط في اللون الأزرق:Blu Emozione Matte المعروض في معرض جنيف الدولي للسيارات ولكن أيضًا في لونين فريدين، الأصفر:Giallo Modenese و الأحمر: Rosso Magma.

وتتميز المقصورة الداخلية للسيارة بمقاعد رياضية من الجلد الطبيعي الفاخر "بيينو فيوري" Pieno Fiore الممتاز، مع خياطة بغرز متباينة وشعار تروفيو "Trofeo" المطرّز على مسند الرأس، متوفر باللون الأزرق أو الأحمر أو الأصفر ، مع إدراج ألياف الكربون الحصرية على المصدات، والزوائد الجانبية وغطاء المحرك المصمم خصيصًا.

ويمكن أن تكون العجلات المعدنية أورايون Orione مقاس 22 بوصة بلون أسود غير لامع أو أسود لامع ، في حين تتوفر مساميك الفرامل باللون الفضي أو الأزرق أو الأصفر أو الأحمر.

وتم تجهيز ليڤانتي تروفيو بأحد أقوى المحركات على الإطلاق في سيارة مازيراتي، تم تعديل محرك التوربو المزدوج 8 سلندرات V8 سعة 3,8 لتر القوي لاستيعاب نظام Q4 للدفع الكلّي الذكي ليمنحها تصميمًا جديدًا لعمود الإدارة، ومضخة وقود جديدة وحزامًا مساعدًا، بالإضافة إلى تصميم مختلف للأسلاك الكهربائية.

ومثل جميع محركات البنزين في مازيراتي، يتم تجميع هذا المحرك ثمانية السلندرات V8 بوساطة فيراري في مارانيللو. حيث التسارع من 0-100 كم / ساعة في 4,1 ثانية، والسرعة القصوى قريبة من 300 كم / ساعة.

وتم تجهيز ليڤانتي تروفيو بصندوق التروس الأوتوماتيكي ZF ذي الثماني سرعات والذي تم استخدامه على جميع إصدارات ليڤانتي، التي تشتهر بتنوعها وشخصيتها الرياضية.

ويعتمد وضع القيادة كورسا "Corsa" مع وظيفة التحكم في الإطلاق (بالإضافة إلى وضعيات Normal و I.C.E وSport و Off Road) لتعزيز الطابع الرياضي لسيارة مازيراتي الرياضية الفارهة. يعمل وضع القيادة "Corsa" على تحسين استجابة المحرك وفتح صمامات العادم في التسارع ، فضلاً عن توفير نقل أسرع للتروس، وانخفاض مستويات التعليق الهوائي ، والتخميد الرياضي سكاي هوك Skyhook وإعدادات نظام Q4 للدفع الكُلّي الذكي الأمثل، كما أنه يتفاعل مع أنظمة التحكم في الجر ونظام برنامج ESP للثبات الإلكتروني لزيادة متعة القيادة.