، أهالي "السامر 5" شرق جدة: أعمدة الإنارة بلا إنارة لأكثر من شهرَيْن ،

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اشتكى عدد من أهالي حي "السامر 5" من عدم إنارة أعمدة الإنارة منذ شهرين؛ إذ انقطع التيار الكهربائي عنها، ولم تحل معاناتهم مع انقطاع التيار الكهربائي عن الأعمدة بالرغم من فتح الكثير من البلاغات.
"الخليج 365" التقت العديد من أهالي حي "السامر 5" بجدة، الذين ذكروا أن التيار الكهربائي منقطع عن الأعمدة مند أكثر من شهرين، وقاموا بفتح العديد من البلاغات لحل معاناتهم؛ إذ إن الأعمدة في بعض شوارع الحي دون فائدة طوال هذه المدة، وأصبحوا يعيشون في ظلام دامس؛ ما تسبب في القلق والهلع للأطفال، وتخوفهم من الجلوس خارج المنزل، إضافة لكثرة التجمعات الشبابية بالحي بعد انقطاع التيار الكهربائي عن الأعمدة لأكثر من شهرين.
وناشد أهالي حي "السامر 5" بشرق جدة الأمانة القيام بجولات تفقدية في الحي بخصوص شكاواهم، وإنهاء معاناتهم المستمرة.
في حين أكد مسؤول بأمانة جدة لـ"الخليج 365" أنه سوف يتم تشغيل خلية ضوئية خلال الفترة القادمة في الموقع لبرمجة العمل ليلاً، والإطفاء نهارًا.
أهالي "السامر 5" شرق جدة: أعمدة الإنارة بلا إنارة لأكثر من شهرَيْنسعود الدعجاني الخليج 365 2019-03-06
اشتكى عدد من أهالي حي "السامر 5" من عدم إنارة أعمدة الإنارة منذ شهرين؛ إذ انقطع التيار الكهربائي عنها، ولم تحل معاناتهم مع انقطاع التيار الكهربائي عن الأعمدة بالرغم من فتح الكثير من البلاغات.
"الخليج 365" التقت العديد من أهالي حي "السامر 5" بجدة، الذين ذكروا أن التيار الكهربائي منقطع عن الأعمدة مند أكثر من شهرين، وقاموا بفتح العديد من البلاغات لحل معاناتهم؛ إذ إن الأعمدة في بعض شوارع الحي دون فائدة طوال هذه المدة، وأصبحوا يعيشون في ظلام دامس؛ ما تسبب في القلق والهلع للأطفال، وتخوفهم من الجلوس خارج المنزل، إضافة لكثرة التجمعات الشبابية بالحي بعد انقطاع التيار الكهربائي عن الأعمدة لأكثر من شهرين.
وناشد أهالي حي "السامر 5" بشرق جدة الأمانة القيام بجولات تفقدية في الحي بخصوص شكاواهم، وإنهاء معاناتهم المستمرة.
في حين أكد مسؤول بأمانة جدة لـ"الخليج 365" أنه سوف يتم تشغيل خلية ضوئية خلال الفترة القادمة في الموقع لبرمجة العمل ليلاً، والإطفاء نهارًا.
06 مارس 2019 - 29 جمادى الآخر 1440
01:49 AM
تسبَّب ذلك بالقلق والهلع للأطفال.. وانتشار التجمعات الشبابية في الحي
اشتكى عدد من أهالي حي "السامر 5" من عدم إنارة أعمدة الإنارة منذ شهرين؛ إذ انقطع التيار الكهربائي عنها، ولم تحل معاناتهم مع انقطاع التيار الكهربائي عن الأعمدة بالرغم من فتح الكثير من البلاغات.
"الخليج 365" التقت العديد من أهالي حي "السامر 5" بجدة، الذين ذكروا أن التيار الكهربائي منقطع عن الأعمدة مند أكثر من شهرين، وقاموا بفتح العديد من البلاغات لحل معاناتهم؛ إذ إن الأعمدة في بعض شوارع الحي دون فائدة طوال هذه المدة، وأصبحوا يعيشون في ظلام دامس؛ ما تسبب في القلق والهلع للأطفال، وتخوفهم من الجلوس خارج المنزل، إضافة لكثرة التجمعات الشبابية بالحي بعد انقطاع التيار الكهربائي عن الأعمدة لأكثر من شهرين.
وناشد أهالي حي "السامر 5" بشرق جدة الأمانة القيام بجولات تفقدية في الحي بخصوص شكاواهم، وإنهاء معاناتهم المستمرة.
في حين أكد مسؤول بأمانة جدة لـ"الخليج 365" أنه سوف يتم تشغيل خلية ضوئية خلال الفترة القادمة في الموقع لبرمجة العمل ليلاً، والإطفاء نهارًا.
، أهالي "السامر 5" شرق جدة: أعمدة الإنارة بلا إنارة لأكثر من شهرَيْن ،
المصدر : الخليج 365
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