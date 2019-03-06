، تجاوبًا مع "الخليج 365".. الكشف عن 3 مواقع للسكراب ومخلفات البناء شرق جدة ،

محمد بن مسعود - الدمام - تمت إزالتها والقبض على شخص موجود بها وتسليمه لمندوب الضبط الميداني

قالت أمانة جدة إنه تم الوقوف من قِبل المختصين لدى الأمانة، بمشاركة مندوب البحث الجنائي وأفراد شرطة البلدية ومندوب الضبط الميداني، على 3 مواقع للسكراب ومخلفات البناء والنفايات بوادي الحفنة شرق الخط السريع، يتم بها الحرق، وتم إزالتها، والقبض على شخص بها، وتسليمه لمندوب الضبط الميداني لاتخاذ اللازم بحقه.

جاء ذلك تعقيبًا على ما نشرته "الخليج 365" بعنوان "معاناة يومية لأهالي أحياء شرق جدة: الأدخنة تحاصرنا فجرًا.. وفاعلوها مجهولون".

وذكر المتحدث الرسمي لأمانة جدة محمد عبيد البقمي أنه الخليج 365 أن قامت بلدية بريمان الفرعية بإزالة عدد كبير من أحواش السكراب، ومصادرة ما بداخلها، وسحب المعدات الموجودة بها، وتغريم أصحابها، والقبض على العمالة الموجودة بها بمشاركة جهات الاختصاص، وجارٍ متابعة هذه الظاهرة على مدار الساعة لحين القضاء عليها.

وقدمت الأمانة الشكر لصحيفة "الخليج 365" على جهودها في إبراز الملاحظات والمخالفات البلدية بمحافظة جدة؛ وهو ما يجعل لها دورًا بارزًا في معالجة المخالفات وتقليصها.

وكانت "الخليج 365" قد نشرت معاناة أهالي سكان أحياء شرق جدة مع كل بزوغ فجر جديد بسبب المشكلات البيئية المتمثلة في انبعاث الروائح الكريهة وأدخنة الحرائق التي تسببت في اختناق أهالي الأحياء المجاورة لها، دون حلول تذكر من الجهات المعنية على مدى السنوات الماضية.